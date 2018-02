Überdimensionale Linse zum Valentinstag am Times Square enthüllt

Fresnel-Linsen werden heute etwa an Auto-Scheinwerfern und Leuchttürmen eingesetzt.

Statt aus Glas und mit üblichen Methoden wurde die Skulptur „Window to the Heart“ (Fenster zum Herzen) komplett aus klarem Harz mit 3D-Drucktechnik entwickelt.

In ihre Mitte ist ein Herz als Erinnerung an den Valentinstag geschnitten, der in einigen Ländern am 14. Februar gefeiert wird. Besucher sind am Times Square eingeladen, durch das Herz-Fenster zu gucken und sich damit zu fotografieren. Den Veranstaltern zufolge wird das Licht „optisch zur Mitte hin gebogen“.

Tatsächlich sehe die Skulptur aber eher aus wie ein „verschwommener Bildschirm“, urteilte das Magazin „Time Out“ und bezeichnete die Arbeit als „Instagram-Köder“. Etwas Symbolik biete sie auf ungewollte Weise aber doch: „Sie ist ungefähr so enttäuschend wie die meisten Dating-Erlebnisse in New York.“

dpa