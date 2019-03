Warum Campino nie in einer TV-Jury sitzen möchte

Campino will nicht über andere Musiker urteilen. - Foto: APA/DPA

„Für mich ist das nichts. Ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen – gerade mit meinem Werdegang“, sagte der 56-Jährige in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag).

„Wir waren in unserer Anfangszeit weit weg von zu Hause und weit weg von Talent. Wir wären in jedem Nachwuchswettbewerb durchgefallen und sind trotzdem was geworden. Ich bewerte keine Kollegen, und jeder, der unter der Dusche singt, ist für mich ein Kollege.“

apa/dpa