Wer erkennt diesen Mann?

Wie schon berichtet, deutete sich eine Verwandlung der divenhaften und bärtigen Kunstfigur Conchita Wurst schon seit einer Weile an. Und am 8. März begann die Metamorphose schließlich um Punkt Mitternacht. Das Instagram-Profilbild wurde verändert, darauf war in roter Schrift seitdem nur noch der Name „Wurst“ zu sehen.

Tom Neuwirth schien also ernst zu machen. „Ich muss sie töten. Mit der bärtigen Frau habe ich seit dem Song-Contest-Sieg im Prinzip alles erreicht. Ich brauche sie nicht mehr“, sagte Neuwirth schon vor rund zwei Jahren in einem Interview mit der deutschen Welt. Immer wieder betonte er, die Kunstfigur müsse männlicher werden.

Am Wiener Opernball erschien Conchita bereits nicht mehr mit Wallemähne, sondern mit Glatze. Ein erstes Indiz dafür, dass sich hinsichtlich Veränderung etwas anbahnt.

Conchita auf dem Opernball: Die Haare sind ab. - Foto: Instagram

Conchita lässt er nicht ganz sterben

Ganz sterben lassen wollte Neuwirth Conchita dann aber, wie von vielen befürchtet, doch nicht. Es soll von nun an einfach zwei verschiedene Charaktere geben: „Conchita ist die nette und feminine Medien-Ikone, die für ihr Live-Entertainment mit Glam-Pop und Diva-Songs bekannt ist“, heißt es in einer Erklärung auf der Homepage des 30-jährigen Neuwirth. „Wurst hingegen ist der maskuline Elektro-Newcomer, den die Meinung anderer nicht interessiert, der in seinen Lyrics aber mehr über Neuwirth verrät als der unnahbare Charakter Conchita.“ Ein Comeback als Conchita ist also nicht ausgeschlossen.

Wurst in komplett neuem Look

Nun ist aber erst mal Zeit für Wurst. In seinem neuestem Video ist Tom Neuwirth kaum wiederzuerkennen. War er bis vor kurzem mit Glatze und schwarzem Bart unterwegs, tanzt er nun mit weißblondem Haar und üppigem Bart leicht beschwingt und befreit durch seinen launigen Elektropop-Song „Hit me “. Obwohl eine gewisse Femininität weiterhin zu erkennen ist, mit Conchita hat das nichts mehr zu tun.

Und die Fans können weiterhin gespannt sein und sich auf einige Überraschungen gefasst machen: Der Künstler will nämlich laut eigener Aussage nun in kurzen Abständen immer neue Tracks veröffentlichen. Das nächste Song ist für den 12. April angekündigt. Außerdem soll in diesem Jahr ein Album folgen.

Es bleibt also weiter spannend.

stol/vs