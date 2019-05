„Wie der Himmel nach einem Sturm“: Taylor Swift über ihr neues Album

Name und Erscheinungsdatum des siebten Swift-Albums bleiben noch geheim, aber: „Das Album unterscheidet sich wirklich sehr von dem letzten Album, das ich rausgebracht habe,“ sagte Swift der Deutschen Presse-Agentur.

Die US-Sängerin war am Donnerstag in Düsseldorf Überraschungsgast bei den Finalistinnen von Heidi Klums „Germany's next Topmodel“.

Ihr Auftritt wurde aufgezeichnet und in der Live-Sendung am Abend eingespielt. „Das letzte Album ist wirklich dunklen Gefühlen auf den Grund gegangen“, so Swift, die allein auf Instagram 118 Millionen Follower hat.

„Daher blicke ich auf mein letztes Album fast als eine Art Sturm, und dieses neue Album fühlt sich so an wie der Himmel nach einem Sturm aussieht – farbenfroh, ruhig und friedlich, aber auch irgendwie besser, weil er etwas überstanden hat.“

dpa