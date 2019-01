Workshop in Meran: Tod und Trauer

Was tun, wenn die Oma einer Freundin stirbt? Wie gehe ich damit um, wenn ein Kind aus meiner Gruppe die Mama verloren hat? Wie kann ich den Tod eines Freundes aus dem Kollegenkreis verkraften? In diesem interaktiven Workshop erhalten die Teilnehmer Hilfestellungen, wie die Themen Tod und Trauer im Vorfeld, aber auch in der akuten Phase mit Kindern und Jugendlichen sensibel behandelt werden können und wie man ihnen zur Seite stehen kann.

„Schon während der Synode wurde der Wunsch geäußert dieses Thema für Kinder und Jugendliche aufzuarbeiten. Der Workshop ist ein erster Schritt dazu“, erklärt Sara Bur­ger, 2. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend. Die Katholische Jungschar Südtirols hat eine Broschüre mit dem Titel „Ich denk an dich - Umgang mit Trauer bei Kindern“ herausgeben. Sie ist im Zentrum der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, am Silvius-Magnago-Platz in Bozen erhältlich.

Rudi Sampt und Martina Gamper Tschenett werden am 16. Februar von 09.30 bis 12.30 Uhr als Referenten tätig sein. Beide haben langjährige Erfahrung in der Trauerbegleitung und bieten in diesem Seminar An­leitungen zum Umgang mit diesen speziellen Themen, Fragen, Sorgen und Nö­ten. Anmeldungen sind noch bis zum 01. Februar unter 0471 970890 oder [email protected] möglich.

