Yvonne Catterfeld hört bei „The Voice“ auf

Schauspielerin Yvonne Catterfeld hört als Jurorin bei „The Voice of Germany“ auf. - Foto: shutterstock

„Schweren Herzens verabschiede ich mich nach 3 intensiven Jahren“, schrieb sie bei Instagram. „Ich habe es geliebt, als Coach für andere da zu sein (...), aber es ging auch über das normale Maß hinaus.“ Die Arbeit habe sie inspiriert und ihre eigene Leidenschaft für die Musik geweckt. „Deshalb ist der Moment gekommen, dass ich mir wieder Zeit für mich nehme“, schrieb sie in dem Post, über den die „Bild“-Zeitung berichtete.

Sie wolle sich auf ihre Arbeit als Schauspielerin konzentrieren und „auch endlich neue Songs zu schreiben, damit ich bald mit Euch wiederum meine Gedanken und meine Musik teilen kann“. Dem Ableger der Show, „The Voice Senior“ mit älteren Kandidaten, wolle sie aber erhalten bleiben.

„Dass Yvonne eine Pause bei “The Voice of Germany„ einlegt, hat die Sängerin gemeinsam mit den Sendeverantwortlichen von Sat.1 und ProSieben beschlossen“, sagte eine Sendersprecherin am Dienstag in Unterföhring bei München. Wer Catterfeld nachfolgt, soll „rechtzeitig zur neuen Staffel“ bekanntgegeben werden.

dpa