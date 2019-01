Zeit – die Fessel unserer Gesellschaft

Josef Stricker, ein Arbeiterpriester, der über einen längeren Zeitraum in einer Fabrik in Bozen Süd im Akkord arbeitete, erzählt im Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“, was Zeit damals bedeutete. Jede Toilettenpause war ein Produktionsverlust.

Wie wir uns heute die Zeit selbst rauben und wie Automaten und Selbstbedienungslokale uns nur bedingt die verlorene Zeit zurückgeben, sehen Sie im unten stehenden Bericht.

stol