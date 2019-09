Bei der youngCaritas Summer University in Caorle beschäftigen sich derzeit rund 80 junge Leute mit dem Thema „Populismus“. - Foto: Caritas

Noch bis zum 8. September, diskutieren die teilnehmenden Jugendlichen aus 7 Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Slowenien und Tschechien) darüber, was den Populismus so erfolgreich macht und was man ihm entgegensetzen kann. Dazu stehen täglich Workshops und Veranstaltungen auf dem Programm. Daneben bleibt den Teilnehmenden noch Zeit für Diskussionen und Erfahrungsaustausch.

Internationaler Aktionstag am 6. September

Um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, findet am 6. September ein internationaler Aktionstag statt. Über die sozialen Medien und über Aktionen in manchen Europäischen Städten wird dazu angeregt, die eigenen Gedanken zum Populismus mit anderen zu teilen und diskutieren.

Summer University der youngCaritas

Die Summer University ist eine Veranstaltung des Netzwerkes youngCaritas in Europe, zu dem die nationalen youngCaritas-Stellen gehören. Die internationale Diskussionsrunde findet in diesem Jahr im Feriendorf „J. Ferrari“ in Caorle statt, das die Südtiroler youngCaritas seit mehreren Jahren pädagogisch führt.

In der Caritas-Ferienstruktur, in der seit 50 Jahren Südtiroler Kinder und Jugendliche gemeinsame Ferienwochen verbringen, stehen nicht nur geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern auch Platz für Unterhaltung und ungezwungenes Beisammensein.

