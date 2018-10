„Es kann nicht sein, dass billiger Wahlkampf auf Kosten der Schwächsten der Gesellschaft gemacht wird“, erklärt Landeshauptmann Kompatscher in einem Video, das am Montag auf Facebook veröffentlicht wurde.

CasaPound hatte in der Nacht auf Freitag begonnen, ihre neuen Plakate in ganz Südtirol zu verteilen (STOL hat berichtet). Die Plakate mit dem Slogan „Ripulire l'Alto Adige - Südtirol reinigen“ zeigten neben der Landesregierung auch mehrere dunkelhäutige Personen, die für illegale Einwanderer stehen sollen.

„So etwas darf es in unserer Gesellschaft nicht geben“

Dies sei Aufstachelung zum Rassenhass und ethnische Diskriminierung, so Kompatscher. „Ich habe deshalb auch eine entsprechende Eingabe bei der Staatsanwaltschaft gemacht. So etwas darf es in unserer Gesellschaft nicht geben.“

stol/liz