Burggrafenamt: Lega jubelt, Freiheitliche stürzen ab

Südtirol hat gewählt: 54.271 haben ihre Stimme abgegeben, gute 2000 Stimmen mehr waren es bei den Landtagswahlen 2013.

Die Freiheitlichen verlieren mehr als 6000 Stimmen

Unangefochtene Verlierer der Wahlen sind die Freiheitlichen: Sie haben 6430 Stimmen verloren, in diesem Jahr erhielten sie nur mehr 4725. Verloren haben auch die Grünen: Kreuzten im Jahr 2013 noch 8 Prozent grün an, sind es in diesem Jahr noch 5,3 Prozent. Die Süd-Tiroler Freiheit rutschte von 9,2 Prozent der Stimmen im Jahr 2013 auf 8,1 Prozent in diesem Jahr.

Die Südtiroler Volkspartei hat einen Verlust von 3,3 Prozent zu verzeichnen. Während sie sich 2013 noch 45 Prozent der Stimmen holte, sind es in diesem Jahr noch 41,7 Prozent.

Die Gewinner im Burggrafenamt

Überflieger-Partei Team Köllensperger holte sich im Burggrafenamt 14,6 Prozent der Stimmen.

Dazu gewonnen hat die Lega: mit dem Bündnis Forza Alto Adige-Lega Nord-Team Autonomie haben sie bei den vergangenen Landtagswahlen 1031 Stimmen geholt, bei den diesjährigen Wahlen haben sie als Lega Nord mit 5238 die Stimmen beinahe verfünffacht.

