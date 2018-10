Fast 4 Prozent weniger: SVP verliert auch in Meran

In Meran sind die Auszählungen abgeschlossen. - Foto: shutterstock

779 Mal weniger wurde das Listenzeichen der SVP im Vergleich zu 2013 am Sonntag in Meran angekreuzt. Landeshauptmann Arno Kompatscher, Parteiobmann Philipp Achammer und Landesrat Arnold Schuler landeten in der Passerstadt auf den vorderen Rängen.

Besonders letzterer baute in Bezug auf sein persönliches Ergebnis jedoch stark ab, hatten 2013 noch 1675 Wähler Schuler ihr Vertrauen geschenkt, waren es heuer nur mehr 838.

Relativ weit oben in den Reihen des Edelweiß landeten in Meran die Burggräfler Kandidaten Zeno Christanell (4), Martin Telser (6), Christa Ladurner (7) und Jasmin Ladurner (9).

Lega und Team Köllensperger auf dem Vormarsch

Zu den Gewinnern gehören auch in der Passerstadt die rechsgerichtete Lega Nord, die 20,4 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen konnte, sowie das Team Köllensperger mit 10,7 Prozent.

Die Grünen fielen mit 7,7 Prozent auf den 5. Platz zurück - 2013 war es mit 10,6 Prozent noch Platz 3, noch weiter hinten landeten die Freiheitlichen, an 7. Stelle mit 4 Prozent.

stol