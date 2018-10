Gehen Sie am Sonntag wählen?

Wahlberechtigt sind alle Südtiroler, die am 21. Oktober das 18. Lebensjahr vollendet haben und in die Wählerlisten eingetragen sind. Zudem müssen sie seit vier Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig sein und in der Provinz Bozen ihren Wohnsitz haben.

Per Brief können alle Südtiroler wählen, die im Ausland leben, oder sich am Tag der Wahl nicht in Südtirol befinden. Die Zahl der Wahlberechtigten ist im Vergleich zum Urnengang 2013 gestiegen – damals waren 400.961 Menschen zur Wahl zugelassen.

Auszählung beginnt gleich nach Wahlschluss um 21 Uhr

Die Wahlämter werden am Sonntag von 7 bis 21 Uhr geöffnet haben. Im Unterschied zum Urnengang vor fünf Jahren wird diesmal unmittelbar nach Wahlschluss mit der Auszählung begonnen. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist dann in der Nacht auf Montag bzw. im Laufe des Montags zu rechnen. Am Sonntag werden die 35 Sitze im Landtag neu vergeben. Um die Mandate buhlen 14 Listen mit insgesamt 420 Kandidaten.

STOL wird über die Ergebnisse der Wahl in der Nacht auf Montag und am Montag ab 6 Uhr live aus dem Palais Widmann berichten.

stol