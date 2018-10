Köllensperger: „Wir lösen uns nicht auf!“

Die in den vergangenen Tagen vereinzelt in den Medien kolportierte Meldung, dass das Team Köllensperger sich „auflösen“ könnte, entbehrt jeglicher Grundlage, so Köllensperger in der Aussendung. „Wahr ist vielmehr, dass das Team den Auftrag der Südtiroler zur Bildung der zweitgrößten Fraktion im Landtag mit Demut und Verantwortungsbewusstsein voranbringen wird.“

Außerdem betont Köllensperger, dass das Team unabhängig von der politischen Tätigkeit der Fraktion in den nächsten Tagen und Wochen auch verstärkt den Aufbau und die Ausgestaltung der Bewegung vorantreiben will, aus welcher das Team Köllensperger so erfolgreich hervorgegangen ist.

„Die Möglichkeit einer Änderung der Bezeichnung der Bewegung ist dabei lediglich eine von mehreren denkbaren Maßnahmen, die es uns erlauben werden, eine zukunftsorientierte, moderne, bürgernahe und sachbezogene Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft zu bleiben“, so Köllensperger in der Aussendung abschließend.

stol