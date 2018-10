Landtagswahlen 2018: Die Ergebnisse im Pustertal

Im Rahmen der Landtagswahlen 2018 haben im Bezirk Pustertal 48.299 Wähler ihre Stimme abgegeben.

Hier die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden (die laufend aktualisiert werden).

Abtei (33 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 66,5 Prozent erreicht, 2013 waren es 44,6 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 2,1 Prozent (Endergebnis 2013: 28,2 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,3 Prozent (Endergebnis 2013: 4,7 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 1,4 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 20,4 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,2 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,1 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 7,2 Prozent.

Die Lega konnte 15,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Ahrntal (71 Prozent von 7 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 47,2 Prozent erreicht, 2013 waren es 44,6 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 7,9 Prozent (Endergebnis 2013: 28,2 Prozent).

Die Grünen erreichten 1,7 Prozent (Endergebnis 2013: 4,7 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 19,6 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 20,4 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,3 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,1 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 20,1 Prozent.

Die Lega konnte 1,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Bruneck - ENDERGEBNIS (14 von 14 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 41 Prozent erreicht, 2013 waren es 46,8 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 5,2 Prozent (Endergebnis 2013: 22 Prozent).

Die Grünen erreichten 7 Prozent (Endergebnis 2013: 11,6 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 6,5 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 8,1 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,6 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,4 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 1,4 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 4,7 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 24,3 Prozent.

Die Lega konnte 5,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, 2013 schaffte sie es im Bündnis mit Forza Alto Adige und Team Autonomie auf 1,4 Prozent.

Stand: 2 Uhr

Corvara – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 62,3 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 9,6 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 2,9 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 3,3 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 16,2 Prozent auf sich vereinen.

Der Movimento Cinque Stelle erreichte 0 Prozent, 2013 waren es 2,1 Prozent (Endergebnis).

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Enneberg (33 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 59,2 Prozent erreicht, 2013 waren es 59,4 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 13,3 Prozent (Endergebnis 2013: 17,3 Prozent).

Die Grünen erreichten 1,6 Prozent.

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 3,2 Prozent.

Die BürgerUnion erreichte 0,8 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 9,7 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,9 Prozent erreichen.

Der Movimento Cinque Stelle erreichte 1,6 Prozent.

Das Team Köllensperger erreichte 14,2 Prozent.

Die Lega konnte 4,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Gais (0 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 46,1 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 28,3 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 6,1 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 15,5 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,4 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Gsies (100 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 64,8 Prozent erreicht, 2013 waren es 64,1 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 5,7 Prozent (Endergebnis 2013: 17,6 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,3 Prozent (Endergebnis 2013: 3,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 10,2 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 12,8 Prozent (Endergebnis).

Das Team Köllensperger erreichte 13,4 Prozent.

Die Lega konnte 1,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, 2013 schaffte sie es im Bündnis mit Forza Alto Adige und Team Autonomie auf 1,4 Prozent.

Stand: 0.30 Uhr

Innichen (75 Prozent von 4 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 52 Prozent erreicht, 2013 waren es 52,1 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 4,4 Prozent (Endergebnis 2013: 21,9 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,6 Prozent (Endergebnis 2013: 10,6 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 5 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 6,7 Prozent (Endergebnis).

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,8 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 2,3 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 25,4 Prozent.

Die Lega konnte 4,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Kiens (33 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 56,4 Prozent erreicht, 2013 waren es 51,4 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 8,3 Prozent (Endergebnis 2013: 28,1 Prozent).

Die Grünen erreichten 1,8 Prozent (Endergebnis 2013: 5,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 8,6 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 9,4 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,8 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 2,3 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,3 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,4 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 19,9 Prozent.

Die Lega konnte 1,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Mühlwald (50 Prozent von 2 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 56,4 Prozent erreicht, 2013 waren es 54,1 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 8,8 Prozent (Endergebnis 2013: 28,9 Prozent).

Die Grünen erreichten 2,2 Prozent (Endergebnis 2013: 1,9 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 9,7 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 12,7 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0,4 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 22 Prozent.

Die Lega konnte 0,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Niederdorf – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 46,5 Prozent erreicht, 2013 waren es 54,9 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 5,6 Prozent (Endergebnis 2013: 21,6 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,6 Prozent (Endergebnis 2013: 5,3 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 15,6 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 12,9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,7 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,2 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,7 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,2 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 19,6 Prozent.

Die Lega konnte 3,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Olang (50 Prozent von 4 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 51 Prozent erreicht, 2013 waren es 48,7 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 4,5 Prozent (Endergebnis 2013: 24,1 Prozent).

Die Grünen erreichten 4,2 Prozent (Endergebnis 2013: 7,6 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 16 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 15,9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,4 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,2 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,5 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,4 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 20,4 Prozent.

Die Lega konnte 1,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Percha – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 46,4 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 26,7 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 9,8 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 11,1 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 2,7 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Pfalzen (0 von 2 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 51 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 28,4 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 6,9 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 9,9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,3 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,2 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Prags – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 56,7 Prozent erreicht, 2013 waren es 57,2 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 10,2 Prozent (Endergebnis 2013: 25,6 Prozent).

Die Grünen erreichten 1,8 Prozent (Endergebnis 2013: 3 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 8,4 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 10,2 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0,8 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 2,2 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 17,8 Prozent.

Die Lega konnte 3,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Prettau – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 53,6 Prozent erreicht, 2013 waren es 53,2 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 7,5 Prozent (Endergebnis 2013: 29,7 Prozent).

Die Grünen erreichten 0,9 Prozent (Endergebnis 2013: 2,9 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 11,8 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 11,6 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0,3 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 0,5 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,9 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,6 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 22,4 Prozent.

Die Lega konnte 2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Rasen-Antholz (100 Prozent von 4 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 57,1 Prozent erreicht, 2013 waren es 56,2 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 8,1 Prozent (Endergebnis 2013: 26,5 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,6 Prozent (Endergebnis 2013: 6,1 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 7 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 8,8 Prozent (Endergebnis).

Das Team Köllensperger erreichte 20,4 Prozent.

Die Lega konnte 1,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Sand in Taufers (83 Prozent von 6 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 49,6 Prozent erreicht, 2013 waren es 46,7 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 6,3 Prozent (Endergebnis 2013: 28,1 Prozent).

Die Grünen erreichten 2,8 Prozent (Endergebnis 2013: 5,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 15,1 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 15,6 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 1,6 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,1 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 20,9 Prozent.

Die Lega konnte 2,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Sexten (50 Prozent von 2 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 52,4 Prozent erreicht, 2013 waren es 54,6 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 5,8 Prozent (Endergebnis 2013: 25,6 Prozent).

Die Grünen erreichten 3,5 Prozent (Endergebnis 2013: 9,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 11,3 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 6,9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0,7 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 0,9 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 0,9 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 23 Prozent.

Die Lega konnte 2,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

St. Lorenzen (66 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 47,4 Prozent erreicht, 2013 waren es 54,3 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 7 Prozent (Endergebnis 2013: 25,4 Prozent).

Die Grünen erreichten 5,5 Prozent (Endergebnis 2013: 7,8 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 9,6 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 8,6 Prozent (Endergebnis).

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 0,3 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 1,6 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 24,1 Prozent.

Die Lega konnte 2,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

St. Martin in Thurn (66 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 75,6 Prozent erreicht, 2013 waren es 69,9 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 4,3 Prozent (Endergebnis 2013: 13,3 Prozent).

Die Grünen erreichten 0,7 Prozent (Endergebnis 2013: 2,4 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 1,4 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 2,7 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0,7 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 7,3 Prozent auf sich vereinen.

Der Movimento 5 Stelle erreichte 2,1 Prozent der Stimmen (2013 waren es 2 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 7,5 Prozent.

Die Lega konnte 5,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Terenten – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 51,9 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 33,5 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 3,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1,4 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Toblach (100 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 51,7 Prozent erreicht, 2013 waren es 51,1 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 5,9 Prozent (Endergebnis 2013: 21,5 Prozent).

Die Grünen erreichten 5,4 Prozent (Endergebnis 2013: 9 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 5,6 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 7,4 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte einen Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 2,3 Prozent auf sich vereinen.

Der PD Partito Democratico – Demokratische Partei konnte 1,6 Prozent erreichen (Endergebnis 2013: 2,8 Prozent).

Das Team Köllensperger erreichte 19,6 Prozent.

Die Lega konnte 4,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Vintl (50 Prozent von 4 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 43 Prozent erreicht, 2013 waren es 47,4 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 15,3 Prozent (Endergebnis 2013: 35 Prozent).

Die Grünen erreichten einen Prozent (Endergebnis 2013: 5,5 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 10,1 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 9,6 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 2,2 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 1 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 25,6 Prozent.

Die Lega konnte 2,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, 2013 schaffte sie es im Bündnis mit Forza Alto Adige und Team Autonomie auf 1,4 Prozent.

Stand: 0.30 Uhr

Welsberg-Taisten (100 Prozent von 3 Sektionen ausgezählt)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 49,1 Prozent erreicht, 2013 waren es 47 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 7,4 Prozent (Endergebnis 2013: 26,8 Prozent).

Die Grünen erreichten 5,3 Prozent (Endergebnis 2013: 8,4 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 9,9 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 11,9 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte einen Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 2,4 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 22,3 Prozent.

Die Lega konnte 2,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, 2013 schaffte sie es im Bündnis mit Forza Alto Adige und Team Autonomie auf 1,4 Prozent.

Stand: 0.30 Uhr

Wengen – ENDERGEBNIS (1 Sektion)

Nach derzeitigem Stand hat die SVP 0 Prozent erreicht, 2013 waren es 73,4 Prozent (Endergebnis).

Die Freiheitlichen liegen bei 0 Prozent (Endergebnis 2013: 13,1 Prozent).

Die Grünen erreichten 0 Prozent (Endergebnis 2013: 4,2 Prozent).

Die Süd-Tiroler Freiheit erhielt 0 Prozent, 2013 lag die Bewegung bei 2,7 Prozent (Endergebnis).

Die BürgerUnion erreichte 0 Prozent, 2013 konnte sie im Bündnis mit Ladins Dolomites und Wir Südtiroler 3,5 Prozent auf sich vereinen.

Das Team Köllensperger erreichte 0 Prozent.

Die Lega konnte 0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Stand: 0.30 Uhr

Südtirol hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. STOL berichtet seit Sonntagabend kontinuierlich über die Ergebnisse - hier aus dem Bezirk Pustertal und damit über folgende Gemeinden: Abtei, Ahrntal, Bruneck, Corvara, Enneberg, Gais, Gsies, Innichen, Kiens, Mühlwald, Niederdorf, Olang, Percha, Pfalzen, Prags, Prettau, Rasen-Antholz, Sand in Taufers, Sexten, St. Lorenzen, St. Martin in Thurn, Terenten, Toblach, Vintl, Welsberg-Taisten und Wengen.

Bei den Landtagswahlen 2013 entschieden sich im Bezirk Pustertal 25.057 Wähler für die Südtiroler Volkspartei, die damit 51,6 Prozent der Stimmen erhielt. Es folgen die Freiheitlichen (11.705/24,1 Prozent), die Süd-Tiroler Freiheit (4.995/10,3 Prozent), die Grünen (3.326/6,9 Prozent), das Bündnis BU-LD-WS (1.348/2,8 Prozent) und der Partito Democratico (899/1,9 Prozent).

