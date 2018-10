Leiter Reber:„Müssen schauen, wie es jetzt weitergeht“

„Das Ergebnis ist sehr schlecht. Wie es nach diesen Wahlen weitergeht, wird sich nun zeigen“ sagt der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter Reber in der Nacht auf Montag.

Während die Freiheitlichen stark abgebaut haben, konnte die ebenfalls rechts gerichtete Lega Nord an Stimmen gewinnen.

Auch dies gab dem Parteiobmann zu denken. „Wir haben beispielsweise in Bezug auf die Migration in Südtirol nicht die Zügel in der Hand. Deshalb haben sich viele Wähler sicherlich auch dazu entschieden, einer in ganz Italien erfolgreichen Partei ihr Vertrauen zu schenken.“

stol