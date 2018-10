Neuer Landtag: Welche Koalition darf es sein?

Wie berichtet hat die SVP bei den Landtagswahlen am Sonntag mit 41,9 Prozent der Stimmen 2 Sitze verloren, sie erreichte nur 15 Mandate. Auch wenn sie noch ein Restmandat erhalten sollte, reichen 16 Sitze nicht aus, um alleine regieren zu können.

Per Gesetz muss mindestens 1 italienischsprachiger Politiker Teil der Landesregierung sein. Da am Sonntag 8 Italiener in den Landtag gewählt worden sind, müssen 2 Landesräte italienischsprachig sein.

Da die SVP keine italienischen Kandidaten hat, wird folglich auch dies eine entscheidende Rolle bei der Suche nach einem Koalitionspartner spielen.

Was sagen Sie: Mit wem sollte die SVP koalieren?

