21 Anträge für den Dreier-Landtag

Die Landtage der drei Länder des historischen Tirol – Trentino, Südtirol und Tirol – werden in ihrer gemeinsamen Sitzung im Oktober über insgesamt 21 Anträge beraten

Dies wurde bei einer vorbereitenden Sitzung der drei Landtagspräsidenten vorgeschlagen, die sich am Freitag im Palazzo Trentini, dem Sitz des Trentiner Landtags, getroffen haben. Der Fahrplan für die Vorbereitungen und den Ablauf der Sitzung werden in Kürze den Fraktionsvorsitzenden der drei Landtage vorgelegt.

Die Präsidenten schlagen eine Gruppierung der Anträge in sechs Themenbereiche vor: Institutionelle Beziehungen innerhalb der Europaregion; Arbeit, Bildung, Familie und Jugend; Sport und Gesundheit; Wohlfahrt; Wirtschaft und Tourismus; Verkehr und Umwelt. Jeder Landtag kann sechs Anträge vorlegen, drei werden von den Präsidenten gemeinsam vorgelegt.

Zu letzteren könnten auch ein Antrag zum gemeinsamen Katastrophenmanagement gehören sowie der Vorschlag für ein Event am Brenner, bei dem Produkte aus der Euregio vorgestellt werden. Beim Präsidententreffen wurde auch die Möglichkeit besprochen, die vom Dreier-Landtag angenommenen Anträge in einen direkten Auftrag an den EVTZ münden zu lassen, das Exekutivorgan der Euregio.

