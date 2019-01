3 Forscher kehren nach Südtirol zurück

„Die Mobilität der Forschenden zu unterstützen und ihnen eine Forschungstätigkeit in Südtirol zu ermöglichen, trägt dazu bei, Südtirols als Forschungsstandort zu etablieren und Südtirols Forschungseinrichtungen zu stärken", betont der Direktor der zuständigen Landesabteilung, Vito Zingerle.

Ausgeschrieben worden war der Wettbewerb zur Förderung der internationalen Mobilität von Forschenden im vergangenen Juli. Die Bewerbungsfrist endete am 31. Oktober 2018.

3 Forscher aus Südtirol forschen in Südtirol

Das bestbewertete der eingereichten Projekte ist jenes des 36-jährigen Forschers Matthias Lang, der derzeit am National Cancer Institute in Maryland (USA) tätig ist.

Lang wird 2 Jahre am Institut für Biomedizin der Eurac arbeiten, um den Ursprung der Parkinson-Krankheit zu untersuchen. Es geht darum zu verstehen, warum die Proteinmutationen in erkrankten Zellen den natürlichen Mechanismus der Zerstörung defekter Mitochondrien (Mitophagie) hemmen.

Die Lang-Studie könnte neue Erkenntnisse über die Entwicklung dieser immer weiter verbreiteten und noch unheilbaren neurodegenerativen Erkrankung liefern.

Lob für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Der Institutsleiter findet auch anerkennende Worte für den von der Landesregierung eingeschlagenen Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit Südtirols zu stärken, zum einen durch die Vernetzung von Forschungseinrichtungen weltweit, zum anderen durch den sogenannten „Braingain", die Zuwanderung von Talenten. „Solche Maßnahmen stehen für einen Paradigmenwechsel in der Forschungsförderung in Südtirol und sind für die Biomedizin besonders wichtig", betont Pramstaller.

Matthias Scantamburlo forscht zu Minderheiten

Mit den gesellschaftspolitischen Folgen der wirtschaftlichen Rezession für die Minderheiten in Italien, Deutschland, Spanien und England will sich hingegen der 33-jährige Forscher Matthias Scantamburlo auseinandersetzen, der im Baskenland an der Universität Deusto in Bilbao forscht.

Er wird dank der Landesförderung 2 Jahre lang am Institut für Minderheitenrecht und am Institut für Vergleichende Föderalismusforschung der Eurac. Verena Wisthaler wird ihm dabei als Tutorin zur Seite stehen.

Simon Unterholzner forscht zu Nährstoffmangel bei Pflanzen

Der 31-jährige Simon Unterholzner, der bereits an der Technischen Universität München tätig war und derzeit an der Universität La Sapienza in Rom forscht, wird hingegen zwei Jahre lang an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Universität Bozen untersuchen, wie Pflanzen auf Nährstoffmangel reagieren. Sein Tutor ist Francesco Cesco.

Forschungsaufenthalte junger Südtiroler im Ausland fördern

Von der Förderung der Mobilität der Forschenden verspricht sich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher als zuständiger Landesrat viel: „Wir vergeben hier keine Studienbeihilfen oder Auszeichnungen, sondern wollen es unseren Forschungseinrichtungen ermöglichen, Talente anzuziehen und vom Know-how zu profitieren, das sie mitbringen und generieren." Man wolle auch Forschungsaufenthalte junger Südtiroler Forschender im Ausland stärker fördern.

Landesamt für Innovation unter neuer Führung

„Eine solche Maßnahme würde Südtirol als Forschungsstandort weiter stärken", zeigt sich Manuel Gatto überzeugt, der seit Jahresbeginn die Leitung des Amtes für Wissenschaft und Forschung innehat. Bis dahin hatte vorübergehend Abteilungsleiter Zingerle das Amt geführt.

