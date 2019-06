400 Bauern und 80 Traktoren gegen den Wolf

Gegen 10 Uhr trafen sich Bauern mit ihren Traktoren in der Vives in Bozen Süd. 4 davon dürfen bis an den Eingang des Silvius-Magnago-Platzes vorrücken. Auf einer Länge von 250 Metern wurden geschätzte 80 weitere Trekker in der Garibaldistraße beim Bahnhof geparkt. Seit Montag liegen dazu die Genehmigungen vor.

Zeno Frei: „Situation ist nicht mehr tragbar“

Im STOL-Interview sprach Landwirt Zeno Frei und Mitorgansiator der Kundgebung Klartext. „Die Situation ist nicht mehr tragbar, mehrere Betriebe mussten bereits schließen“, so Frei. „Auf unseren Almen und in unseren Dörfern muss der Wolf weg. Er ist auch für unsere Kinder gefährlich. Und Herdenschutz funktioniert in Südtirol einfach nicht.“

Hunderte Wolfgegner vor dem Landtag

Ab 11 Uhr ergriffen dann die Redner vor dem Landtag das Wort, darunter der Ex-Geschäftsführer des Jagdverbandes, Heinrich Aukenthaler („Unterschutzstellung des Wolfes“), SBB-Bergbauernvertreter Alberich Hofer („Almwirtschaft“) und Hubert Fleckinger, Bauer aus dm Wipptal und Mitorganisator der Protestkundgebung gegen den Wolf. „Ein bisschen schwanger geht nicht und ein bisschen Wolf eben auch nicht: In Südtirol hat der Wolf nicht Platz“, so Fleckinger.

Hubert Fleckinger bei seiner Protestrede vor dem Landtag. Foto: DLife

Bauernbundobmann Leo Tiefenthaler betonte, dass die Situation in Südtirol mit 1.200 bewirtschafteten Almen und dem Tourismus nicht mit jenen in anderen Alpenregionen verglichen werden könne, die seit Jahrzehnten von der Abwanderung betroffen seien. Jede Region solle deshalb auf Grundlage der eigenen Situation entscheiden können.

Über Erfahrungen mit Herdenschutz berichteten Hubert Fleckinger und Hirte Anton Steiner. Den „Wolfsriss in Mauls und seine Folgen“ rief Schafzüchterin und Hotelbesitzerin Irene Stafler in Erinnerung. Über die Beziehung zwischen Tier/Landwirtschaft sprach Bergbauer Ulrich Gögele. Von Almwirtschaft und Herdenschutz aus tiermedizinischer Sicht berichtete Tierarzt Helmuth Gufler.

Die Veranstaltung schloss mit den Schlussfolgerungen von Mitorganisator Zeno Frei und der Übergabe einer Resolution für ein „wolfsfreies Südtirol“ an Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Am kommenden Samstag geht der Protest auf der Straße weiter.

Am Parkplatz der Talstation der Rosskopf-Seilbahn in Sterzing startet um 10 Uhr ein weiterer Protestmarsch gegen den Wolf, der die Teilnehmer durch die Innenstadt von Sterzing führt. Am Stadtplatz findet dann die Abschlusskundgebung statt.

D/bv/stol