50 statt 2 Millionen für den öffentlichen Dienst

An seinem 48. Geburtstag findet sich Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag um 9 Uhr in der Gesetzgebungskommission des Landtags ein, um Änderungen am Landeshaushalt vorzustellen.

Lob wird er für die Wiedereinführung der Facharztausbildung ernten, Tadel für eine Personalaufstockung von 50 Posten: Immerhin sind 8 davon die neuen Sprecher der Landesräte. „Eine völlig überflüssige Aktion, für die ich die Streichung beantragen werde“, sagt Hanspeter Staffler von den Grünen.

Die heißeste Partie steht Kompatscher aber in Sachen Tarifverhandlungen für die 42.000 öffentlich Bediensteten ins Haus. Seit Tagen laufen die Gewerkschaften Sturm, weil im Entwurf nur 2 Millionen Euro vorgesehen sind. „Mit 2 Millionen könnten die Verhandlungen starten“, so Generaldirektor Alexander Steiner. Wie viel es am Ende brauche, sei offen.

Allemal seien die 2 Millionen Euro ein Platzhalter. „An ihnen wird sich auch heute in der Kommission nichts ändern, denn die Landesregierung hat die Haushaltskapitel noch nicht zugewiesen“, so Steiner.

Doch es könnte anders kommen. Grund ist nicht Staffler, der am Dienstag plus 148 Millionen Euro für den öffentlichen Dienst einfordern will, sondern die eigene Truppe.

