Achammer zu Islam-Broschüre: „War mir nicht bekannt“

Keine Ausflüge im Ramadan, keine Tests an muslimischen Feiertagen: Das unter anderem empfiehlt eine Informationsbroschüre. - Foto: shutterstock

„Mir war diese Broschüre nicht bekannt, sie wird aus dem Verkehr gezogen und überarbeitet“, so Landesrat Philipp Achammer.

Den Stein ins Rollen brachten die Freiheitlichen. Auf einer Pressekonferenz fuhren sie am Montag schweres Geschütz gegen eine Informationsbroschüre des deutschen Schulamts auf, die Empfehlungen für den Umgang mit muslimischen Kindern und Jugendlichen enthält und am 27. März an alle deutschen Direktionen ging.

D/bv