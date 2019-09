Alternativer Standort fürs Ötzi-Museum im Herzen der Stadt

Das Projekt wurde am Montag im Studio Claudio Lucchin vorgestellt und soll die Karten im Spiel um ein größeres Heim für den Eismann neu mischen.

Lange war unklar, ob der Unternehmer Paolo Tosolini sein Gebäude an der Talferbrücke noch einmal zur Verfügung stellen würde – er macht es. Das Haus, in dem nun die Stadtbibliothek untergebracht ist, liegt nur einen Handwurf vom heutigen Archäologiemuseum entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Stadtmuseum, das Museion und das Dokuzentrum unter dem sogenannten Siegesdenkmal.

D/pir