Anschlag auf Flüchtlingsunterkunft: Sicherheitsgipfel

In der Nacht auf vergangenen Sonntag hatten, wie berichtet, Unbekannte im Eingangsbereich der Flüchtlingseinrichtung in der ehemaligen Mercanti-Kaserne in Eppan einen Sprengkörper gezündet, dessen Explosion einen lauten Knall erzeugt hat.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In der von der Organisation Volontarius geführten Einrichtung sind 39 Asylbewerber untergebracht, 28 davon gehen einer Arbeit nach, zehn weitere besuchen Fortbildungskurse.

Am heutigen Donnerstag hat Vito Cusomano das Landeskomitee für öffentliche Sicherheit zu einem Sicherheitsgipfel zu dem Vorfall im Flüchtlingsaufnahmezentrum geladen.

stol