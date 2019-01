Arno Kompatscher als Landeshauptmann bestätigt

Der Landtag war für 10 Uhr zur Sitzung einberufen worden. Einziger Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl des Landeshauptmanns. Um 12.30 Uhr stand das Ergebnis schließlich fest: Arno Kompatscher erhielt mit 19 von 35 möglichen Stimmen die erforderliche absolute Mehrheit und leitet somit als Landeshauptmann auch für die nächsten 5 Jahre die Geschicke des Landes Südtirol.

Die 19 Abgeordneten der Mehrheit aus SVP und Lega stimmten geschlossen mit Ja, die Opposition mit Nein.

Wie er bereits wenige Minuten vor seiner Wahl in der Replik verlauten ließ, wird seine Regierung aus 8 Landesräten bzw Landesrätinnen und dem Landeshauptmann bestehen. Nach der Wahl bedankte er sich für das Vertrauen und versprach, weiterhin gut für das Land arbeiten zu wollen.

Sitzung startete um 10 Uhr

Nach der Stellungnahme des Kandidaten für das Amt des Landeshauptmanns – SVP und Lega Alto Adige-Südtirol haben dafür in ihrer Regierungserklärung Arno Kompatscher vorgeschlagen – hatten die Abgeordneten jeweils 10 Minuten Redezeit. Die Debatte endete mit der Replik des Kandidaten.

Die Sitzung wird live auf der Webseite des Landtags übertragen.

Nach der Eröffnung der Sitzung erläuterte Präsident Thomas Widmann den Ablauf dieser und der nächsten Sitzungen, bei denen neben der Landesregierung auch die Gremien des Landtags neu bestellt werden müssen. Er teilte auch die Namen der Fraktionen mit, die sich nach der konstituierenden Sitzung gebildet haben: Südtiroler Volkspartei, Team Köllensperger, Lega Alto Adige - Südtirol, Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda, Die Freiheitlichen, SÜD-TIROLER FREIHEIT, Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten, Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles, L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia.

Um 10.12 Uhr der designierte Landeshauptmann Arno Kompatscher ans Rednerpult.

Arno Kompatscher, der von SVP und Lega für das Amt des Landeshauptmanns vorgeschlagen wurde, erläuterte vor der Wahl die Regierungsvereinbarung zwischen den beiden Parteien. Südtirol sei ein besonderes Land, mit einer besonderen Geschichte, einer leidvollen, aber auch erfolgreichen. Die besondere Landschaft und auch die Vielfalt der Bevölkerung seien eine Herausforderung für die Verwaltung. Er habe sich bereit erklärt, die besondere Herausforderung dieses Amtes anzunehmen. Es gebe zahlreiche Herausforderungen, darunter die Chancengleichheit unabhängig von Einkommen und Sprachgruppe, die Sicherheit, auch in sozialer Hinsicht. Die wirtschaftliche Entwicklung sei eine Basis für den sozialen Frieden. Eine große Herausforderung sei auch die Ökologie, die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Viele Veränderungen würden die Menschen beunruhigen, Globalisierung, Digitalisierung, der demografische Wandel, der eine Herausforderung für das Gesundheitswesen, aber auch für den Arbeitsmarkt sei. Die Migration beherrsche den politischen Diskurs, oft zu sehr. Damit wolle man aktiv umgehen, aber ohne unsere Werte aus den Augen zu verlieren. Es gebe auch politische Veränderungen, die oft Reaktionen auf die genannte Verunsicherung seien, siehe Brexit. Die Autonomie müsse sich vor diesem Hintergrund entwickeln, um sich und die Vielfalt des Landes zu erhalten.

Das Regierungsprogramm von Lega und SVP enthalte eine Reihe von Maßnahmen und auch eine Präambel, die auf unser Wertefundament verweise. Auf diesem Fundament werde er sein Handeln aufbauen. Das Erbe von Magnago und Durnwalder zu übernehmen sei eine große Verantwortung. Es gehe darum, gemeinsam für die Bevölkerung zu arbeiten, über die Parteigrenzen hinweg. Er habe dieses Angebot bereits vor fünf Jahren gemacht, es sei aber nicht immer gelungen. Auch in dieser Hinsicht werde er sich um Verbesserung bemühen.

Als nächstes erhalten folgende Abgeordneten das Wort.

Sven Knoll betont, dass die Politik für viele Menschen nicht mehr greifbar sei und dies von der Südtiroler Freiheit geändert werden möchte. Unter anderem solle der Landeshauptmann direkt vom Volk gewählt wird. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratie.

Brigitte Foppa (Grüne) zeigt sich enttäuscht vom gewählten Koalitionspartner. Die SVP habe sich für einen Rückschritt anstatt eines Fortschrittes entschieden. Die Grünen werden deshalb gegen Arno Kompatscher als Landeshauptmann stimmen, weil er nicht mehr - anders als vor 5 Jahren - für Erneuerung stehe. Denn die Lega ist laut Foppa populistisch und nicht tolerierbar.

Alessandro Urzí zeigt sich wenig begeistert vom Regierungsprogramm. Er erklärte, dass er den Landeshauptmann nicht wählen werde, weil er unter anderem im Bereich des Gesundheitswesens und im Bereich der Bürgerdienste keine großen Reformen aus dem Programm herauslese.

Sandro Repetto (Partito Democratico - Liste civiche / Demokratische Partei - Bürgerlisten)

Riccardo Dello Sbarba (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda) das Wort.

Franz Ploner (Team Köllensperger)

Ulli Mair (Die Freiheitlichen)

Zweifel sind an der neuen Landesregierung angebracht. Südtirolpolitik wird anscheinend nicht mehr in Bozen, sondern mehr in Rom bestimmt. Es ist nicht gut, wenn wir Rom um Erlaubnis fragen müssen, das entspricht nicht meiner Vorstellung einer guten Südtirolpolitik. Klar ist, dass für die italienische Sprachgruppe erstmals eine nicht linke italienische Partei in der Regierung sitzt. Ob die Regierung zwischen Lega und 5 Stelle in Rom an einem Ausbau einer Autonomie interessiert sein wird, wird sich zeigen. Wir Freiheitliche werden weiter sehr darauf achten und ein starker Partner sein. Zu kurz gekommen ist mir das Thema einwanderung und Migration, ich hoffe wir werden darüber nächste Woche ausführlicher sprechen. Außerdem fehlen mit im Programm auch weitere wichtige Inhalte. Kompatscher 2 ist eine andere Regierung als erwartet. Zu hoffen bleibt, dass die Lega die Versprechen hält, die sie gegeben hat. Ich wünsche uns allen, dass wir gut zusammenarbeiten, inhaltlich hart, aber fair in der Sache sind.

Myriam Atz Tammerle (SÜD-TIROLER FREIHEIT)

Andreas Leiter Reber (Die Freiheitlichen)

Diego Nicolini (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles)

Paul Köllensperger (Team Köllensperger)

Philipp Achammer Philipp (SVP - Südtiroler Volkspartei)

Philipp Achammer verteidigt die Wahl des Koalitionspartners Lega. „Alle wünschen sich doch immer, dass der Wählerwille eingehalten werden solle. Und dies ist dieses Mal eindeutig geschehen. Außerdem gibt es einen großen Konsens zwischen SVP und Lega. Wie wollen eine Politik des Ausgleichs. Das ist Grundprinzip Nummer 1. Wir haben einige wichtige Schnittmengen gefunden und diese sind in der Regierungsvereinbarung niedergeschrieben. Gebt dieser Mehrheit einfach eine Chance zu beweisen, messt uns an unseren Taten, die wir hier gemeinsam zeigen sollten. Wir 35 haben die Lösungen auf die vielen Fragen zu präsentieren und das werden wir. Der Landeshauptmann wird zeigen, dass dies keine leeren Worte sind. Wir beten also weiter um die Zustimmung“, so Achammer.

Vettori Carlo (Lega Alto Adige - Südtirol)

Um 12.16. beginnt Arno Kompatscher mit der Replik.

„Falls er gewählt werden würde, bestünde die Regierung aus 8 Landesräten und Landeshauptmann“, erklärt Kompatscher. Er bedankte sich außerdem bei den Rednern und erklärt wieder, dass er an den Taten gemessen werden möchte. Daraufhin ging er auf die Kritik der einzelnen Redner ein und verteidigte die Koalition und das Programm. Er bedankte sich auch für die Bereitschaft zusammenzuarbeiten, um gemeinsam das Land weiterzubringen. Abschließend bedankte er sich auch bei seiner Frau.

lpa/stol