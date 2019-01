Bahnpolizei zieht Bilanz über „trinationalen Streifen“

Diese Streifen setzen sich aus Exekutivbeamten aus Österreich, Italien und Deutschland zusammen und vollziehen Kontrollen im Sinne der Schengen-Ausgleichsmaßnahmen (AGM).

2018 gingen die Streifen in Italien an Bord von 851 Zügen, hieß es in einer Presseaussendung der italienischen Bahnpolizei. Dabei wurden 30.216 Personen identifiziert, darunter 168 Migranten, die sich illegal – also ohne gültige Papiere – im Land aufhielten. In Österreich wurden 1.257 Züge kontrolliert und 844 Personen identifiziert. 454 davon hatten keine gültigen Dokumente.

Die Streifen sind im Rahmen des EU-Bahnpolizeinetzwerks Railpol im Einsatz, das darauf abzielt, die Kooperation zwischen den Mitgliedsstaaten dank Informationsaustausch und der Planung gemeinsamer Kontrollen zu verbessern.

apa/stol