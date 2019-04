Bayerische Spitzenpolitikerin zu Gast in Bozen

Am 26. Mai steht die EU-Wahl an, die SVP geht unter dem Banner der Europäischen Volkspartei ins Rennen. Zum Start in den Kampf um Wählerstimmen und gegen EU-Skeptiker kam gestern Ilse Aigner nach Bozen. Im Interview mit der Sonntagszeitung „Zett“ geht die frühere deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin auch auf den laut Umfragen zu erwartenden Rechtsruck bei der anstehenden Europawahl ein. Zu Salvini, Le Pen, Orban und Co sagt sie: „Ganz ehrlich – ich habe von dieser rechen Seite noch keinen einzigen konkreten Lösungsansatz gehört.“

Gerade deshalb gehe es bei dieser Wahl darum, „grundlegende europäische Werte, wie etwa die Personen-Freizügigkeit oder die demokratische Rechtsstaatlichkeit“ zu verteidigen. Denn ohne diese wird der erreichte Wohlstand in Ländern wie Bayern und Südtirol laut Aigner nicht beibehalten zu sein. Der Brennerbasistunnel ist für die Landtagspräsidentin des Freistaats ein Schlüsselprojekt: „Da gibt es aber gemeinsam noch viel zu tun, vor allem bei den Zulaufstrecken, um den Verkehr noch mehr auf die Schiene zur bringen“, sagt sie gegenüber der „Zett“.

