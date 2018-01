Besuch des neuen Südtirol-Beauftragten aus Wien

Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Thomas Wunderbaldinger Südtirol-Beauftragten im Wiener Außenministerium trafen sich am Freitag in Bozen. - Foto: LPA

Thomas Wunderbaldinger ist seit kurzem im österreichischen Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres für den südeuropäischen Raum und speziell auch für die Beziehungen zu Südtirol zuständig. Am Freitag hat er Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher seinen Antrittsbesuch abgestattet. Südtirols Landeshauptmann verwies auf die gute Zusammenarbeit mit Wien und betonte "Südtirol hat Österreich viel zu verdanken".

Gesprochen wurde dann über eine breite Palette an aktuellen Themen: Der Amtsantritt der neuen Regierung in Wien, die Beziehungen zwischen Wien und Südtirol und die Entwicklung der Südtirol-Autonomie waren ebenso Inhalt des fast einstündigen Gesprächs von Landeshauptmann Kompatscher mit dem neuen Südtirol-Beauftragen Wunderbaldinger wie die doppelte Staatsbürgerschaft oder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Europaregion und in der Makroregion.

Diplomatische Erfahrung

Zur Sprache kamen zudem Verkehrsthemen und die Transitproblematik, die am kommenden Montag in Bozen im Mittelpunkt eines Euregio-Verkehrsgipfels stehen und für die am 5. Februar in München nach gemeinsamen Lösungen gesucht werden soll.

Thomas Wunderbaldinger ist Jurist und war zuletzt österreichischer Botschafter in Norwegen.

