Biancofiore: „Südtiroler sind glücklich, Italiener zu sein“

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz lasse keine Gelegenheit aus, um die Grenze zu Italien zu überschreiten, immer unter dem Vorwand, dass Österreich die Schutzfunktion gegenüber der Minderheit in Südtirol zu erfüllen habe. Allerdings ist diese Minderheit dank des italienischen Staates die bestgeschützte Minderheit der Welt, so Biancofiore.

„Zum wiederholtem Male erinnere ich die Österreicher, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz, daran, dass die Südtiroler Italiener sind und auch glücklich sind, italienische Staatsbürger zu sein“, so Biancofiore.

Die Kammerabgeordnete fordert außerdem die Regierung in Rom und den EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani auf, zu verhindern, dass Sebastian Kurz im Südtiroler Landtagswahlkampf auftrete. Dies sei ein nie dagewesener Vorfall. Der Bundeskanzler wird am 14. September in Bozen erwartet.

