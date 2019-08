Bittere Pille Hausärztemangel

60 Allgemeinmediziner sind in Südtirol in den vergangenen 5 Jahren in den Ruhestand getreten, die meisten von ihnen in Meran und Bozen. Mindestens 16 weitere werden ihnen bis 2021 landesweit folgen.

Dabei können Allgemeinmediziner laut staatlichem Kollektivvertrag bis zum 70. Lebensjahr arbeiten. Spätestens dann ist aber auch für jene Schluss, die über mögliche Pensionierung hinaus noch ihre Patienten versorgen.

D/em