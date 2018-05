Bozner Bahnhofspark: Süd-Tiroler Freiheit fordert Maßnahmen

Zelger fordert ein nachhaltiges Einschreiten der Ordnungskräfte auch am Bozner Bahnhofsplatz.

„Eines vorweg: Es darf keine Toleranz für Drogenkonsum und – handel geben. In diesem Sinne ist die Maßnahme der Lokalschließungen durchaus verständlich. Sinnvoller wären aber verdeckte Ermittlungen in den Lokalen, um Dealer und Hintermänner ausfindig zu machen“, so Zelger.

Laut Zelger treffe die Maßnahme jedoch die Falschen, nämlich die Unternehmer anstatt die Dealer. Die Kontrollmöglichkeit der Lokalbetreiber habe außerdem Grenzen, praktische wie rechtliche.

Problemzone Bozner Bahnhofsplatz?

An den Quästor gerichtet fordert die Süd-Tiroler Freiheit nun auch im Bozner Bahnhofspark anhaltend vorzugehen.

„Das Viertel um Bahnhofspark, Perathoner- und Südtiroler-Straße entwickelt sich vor allem nachts zu einer ‚No-Go-Area‘“, findet Zelger und fordert hier ein nachhaltiges Einschreiten der Ordnungskräfte.

