Bozner Bibliothekenzentrum: Baukonzession steht

Am Donnerstag hat Hochbaulandesrat Massimo Bessone sie persönlich in der Gemeinde Bozen abgeholt: Die Baukonzession für das Projekt des Bibliotheken- und Medienzentrums in der ehemaligen Pascoli-Schule in Bozen, in dem die Landsbibliotheken „Teßmann" und „Claudia Augusta" sowie die Bozner Stadtbibliothek unter ein Dach kommen. Damit ist laut Bessone ein weiterer formaler Schritt gesetzt, um das Bibliothekenzentrum zu verwirklichen. „Innerhalb Herbst 2019 wollen wir das Einreichprojekt für dieses wichtige Vorhaben für die Stadt Bozen und das ganze Land vorbereiten und genehmigen", betont Bessone.

Weitere Schritte zum Ausführungsprojekt

Nun muss eine Gruppe von Planern, die von der Firma Condotte AG, die über eine Ausschreibung mit dem Bau beauftragt wurde, unter Leitung des Architekten Sergio Beccarelli das Projekt anpassen. Dabei müssen die Planer die von der Gemeinde Bozen erstellten Vorgaben ins Projekt integrieren, beispielsweise jene über die Fluchtwege.

Derzeit laufen die Überprüfungen der generellen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Ausschreibung. Danach kann der entsprechende Vertrag unterzeichnet und das Ausführungsprojekt vorbereitet werden. Darüber hinaus muss das Unternehmen dem Land vor Unterzeichnung des Vertrags die erforderlichen Bankbürgschaften vorlegen. Die Baufirma war letzthin aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation einer kommissarischen Verwaltung unterstellt.

Die geplanten Arbeiten umfassen die bauliche Wiedergewinnung jenes Teils der Ex-Pascoli-Schule in der Longonstraße, der erhalten bleibt und die Errichtung eines neuen Gebäudeteils. Insgesamt wird das Bibliotheken- und Medienzentrum ein Volumen von 118.590 Kubikmeter haben. Die Dauer der Bauarbeiten wird auf etwa drei Jahre geschätzt. Voraussichtlich insgesamt 59,975 Millionen Euro werden für den Bau und die Einrichtung des Bibliothekszentrums investiert.

