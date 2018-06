Brenner Meeting: Kompatscher und Cox zufrieden

„Wir geben nicht nach und arbeiten weiter für eine unmittelbare Verlagerung des Verkehrs auf der Brennerachse – es geht um die Gesundheit der Menschen, den Schutz der sensiblen Bergwelt und die Lebensqualität im Allgemeinen“, unterstrich Kompatscher beim Verkehrsgipfel in Bozen.

Mauterhöhung und einiges mehr

Mehr als 2,2 Millionen Lkws rollen jährlich über den Brenner - Tendenz steigend mit plus 14 Prozent. „Angesichts der zunehmenden Belastung für die Menschen und die Umwelt sehen alle ein, dass es so nicht weitergehen kann und es auch schnelle Lösungen braucht - wir wollen eine Mauterhöhung, einheitliche Tarife für Treibstoff im Schwerverkehr, ein Transitverbot auf den Staatsstraßen und mehr Warenverkehr auf der Schiene.“

An dem von Pat Cox, dem für den EU-Korridor zwischen Skandinavien und dem Mittelmeer zuständigen Koordinator, einberufenen 2. Brenner Meeting hatten Verkehrsminister Norbert Hofer (Österreich) und hochrangige Vertreter der Verkehrsministerien der Staaten Deutschland und Italien wie der deutsche Staatssekretär Steffen Bilger und die bayrische Verkehrsministerin Ilse Aigner, der Generaldirektor für Bahntransport und Bahninfrastrukturen des italienischen Infrastruktur- und Transportministeriums Enrico Pujia sowie die Landeshauptleute der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, Arno Kompatscher, Günther Platter (Nordtirol), Ugo Rossi (Trentino) und die Verkehrsassessorin der Region Veneto Elisa De Berti teilgenommen. Im Mittelpunkt standen dabei Maßnahmen für die Reduzierung des Verkehrs auf der Brennerachse.

Alle haben unterzeichnet - außer Platter

Als Erfolg und wichtigen Meilenstein werteten Cox und Kompatscher die gemeinsame Unterzeichnung des Memorandums zur Umsetzung gemeinsamer verkehrspolitischer und infrastruktureller Maßnahmen zur Realisierung des TEN-V Kernnetzkorridors Skandinavien-Mittelmeer.

„Nach vielen langen Verhandlungen mit den Vertretern der Staaten und Länder können wir nun endlich diesen weiteren wichtigen und gemeinsamen Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehrskorridor über und unter dem Brenner setzen“, so Cox.

In diesem Zusammenhang lobte Cox besonders den Einsatz des Südtiroler Landeshauptmannes für eine Lösung auf italienischer Seite. „Die Tatsache, dass auch der neue italienische Verkehrsminister das Memorandum bereits unterzeichnet hat, stimmt mich zuversichtlich, dass der bisher eingeschlagene Weg weiterhin verfolgt wird“, so Kompatscher. Er bedauerte allerdings, dass Platter das Memorandum nicht unterzeichnet hatte (STOL hat berichtet).

Zusatzprotokoll unterzeichnet

Unterzeichnet hat Platter hingegen das auf Initiative von Landeshauptmann Kompatscher gemeinsam eingebrachte Zusatzprotokoll mit konkreten Maßnahmen vor allem zur Korridormaut, zur Verkehrsverlagerung, zu den Dieselpreisen, zur Lkw-Obergrenze und zum Transitverbot auf den Staatsstraßen. Kompatscher zeigte sich auch erfreut, über die Unterschrift des Zusatzprotokolls durch Minister Hofer.

„Der heutige Tag ist ein Erfolg für den Ausbau des Verkehrs auf der Schiene und für die Konkretisierung der entsprechenden Begleitmaßnahmen, denn daran wollen wir künftig weiter arbeiten“, betonte Kompatscher. „Wir wollen das Leben für die Menschen, die hier leben besser machen, Europa besser machen, dieses Ziel ändert sich nicht – Erfolg werden wir nur gemeinsam haben“, hob Cox hervor.

Die Forderungen:

„Um Umwegverkehr einzudämmen und die Verkehrssituation auf der Brennerachse zu verbessern, müssen schrittweise höhere Tarife für den Schwerverkehr auf der Brennerautobahn auf dem Abschnitt Brenner–Modena eingeführt werden“, betonte Kompatscher. Zudem gelte es, auf der Basis der Ergebnisse des EU-Projektes BrennerLEC (Lower Emissions Corridor) eine dynamische Steuerung der Reisegeschwindigkeit auf der Brennerachse umzusetzen, so der Landeshauptmann. Südtirol drängt laut Kompatscher zudem auf ein Transitverbot für das sekundäre Straßennetz, also auf den Staatsstraßen, so wie es im Bundesland Tirol bereits in Kraft ist. Als notwendigen Schritt für weniger Umwegverkehr bezeichnete der Landeshauptmann auch die Verringerung bzw. Abschaffung des Dieselprivilegs für den Schwerverkehr auf der Brennerachse. Im Fokus stehe dabei das Schaffen einer einheitlichen Kostenstruktur für den Transitschwerverkehr auf den alpenquerenden Übergängen.

Großen Konsens von allen Teilnehmern am Brenner Meeting gab es zur Förderung des Schienenverkehrs und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Für den Warentransport auf Schiene gibt es bereits wirtschaftliche Anreize. Südtirol und das Trentino haben bereits Maßnahmen für einen neuen Verladeterminal für eine effizientere, schnellere und billigere Abwicklung des Kombiverkehrs ergriffen. Damit der Schienengüterverkehr attraktiver und wettbewerbsfähiger wird, müssen Ladestationen modernisiert, lärmarme Fahrzeuge eingesetzt und der Kombiverkehr bevorteilt werden. Darüber hinaus will man die Einnahmen aus der Mauterhöhung für die Förderung des Schienenverkehrs verwenden. „Der Warentransport auf der Schiene muss endlich wettbewerbsfähig und attraktiv werden“, betonte Kompatscher.

Das Zusatzprotokoll:

Grüne: „Gilt freie Fahrt mehr als Gesundheit der Bürger?“

Die Grünen Landtagsabgeordneten Hans Heiss, Brigitte Foppa und Riccardo Dello Sbarba stellten sich am Dienstag auf die Seite des Nordtiroler Landeshauptmanns: „Forderungen wie die maßvoll angesetzte Korridormaut und das Akzeptieren der Blockabfertigung durch alle Teilnehmer waren bereits zu viel, sodass Nordtirols Landeshauptmann Platter mit Verkehrslandesrätin Felipe den Gipfel demonstrativ verließ. Zu recht haben sie darauf bestanden, neben dem Brenner-Memorandum ein Zusatzprotokoll mit Lkw-Obergrenze und Blockabfertigung zum Schutz der Bevölkerung einzubringen.“

In ihrer Aussendung warfen sie den Verantwortlichen vor, vor allem Wirtschaftswachstum und freien Warenverkehr im Auge zu haben, während die Gesundheit der Anwohner der befahrenen Regionen zweitrangig sei.

Süd-Tiroler Freiheit: „Bozner Verkehrsgipfel ist geplatzt“

Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit Sven Knoll hat den Verkehrsgipfel in Bozen als „geplatzt“ bezeichnet: „Die verantwortlichen Politiker waren nicht in der Lage, sich auf Maßnahmen zur Reduzierung des Lkw-Verkehrs über den Brenner zu einigen.“

Dies sei enttäuschend, denn die Leidtragenden seien die Menschen entlang der Brennerautobahn, die weiter im Verkehr ersticken.

Die Tatsache, dass es weder der deutsche, noch der italienische Verkehrsminister überhaupt für notwendig erachtet haben am Gipfel teilzunehmen, sei eine Respektlosigkeit gegenüber der verkehrsgeplagten Bevölkerung in ganz Tirol und zeige, dass man ohnehin kein Interesse an einer Reduzierung des Lkw-Verkehrs über den Brenner habe.

Nun sollten die Landeshauptleute in der Europaregion Tirol selbst konkrete Maßnahmen beschließen, um die Bevölkerung vor dem Transit-Terror zu schützen, so Knoll.

Dorfmann: „Wichtiger Schritt in die richtige Richtung“

„Der Verkehrsgipfel in Bozen ist trotz aller Schwierigkeiten ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die Verkehrspolitik auf der Brennerstrecke“, erklärte SVP-Bezirksobmann Herbert Dorfmann zum Treffen in Bozen am Dienstag.

„Viele Punkte, die im von fast allen Teilnehmern unterschriebenen Memorandum und im Zusatzprotokoll enthalten sind, wie etwa die Korridormaut und die zügige Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, wurden auch schon von der Eisacktaler SVP gefordert und werden nun hoffentlich bald Realität“, sagt Herbert Dorfmann.

stol/lpa/liz