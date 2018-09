Brunecker Schützen gedenken 100 Jahren Abtrennung von Österreich

Am Sonntag versammelten sich am Kronplatz bei Bruneck 500 Schützen, Marketenderinnen und Freunde der Schützen. - Foto: SSB

Das heutige Gedenken am Kronplatz wurde von der Schützenkommandant Anton Steger von Bruneck und vom Schützenbezirk Pustertal ins Zeichen des letzten Kaisers und gefürsteten Grafen von Tirol, des nunmehr Seligen Kaiser Karl gestellt. Diesen erhob die Kirche aufgrund seines Einsatzes für den Frieden, seiner christlichen Haltung als Herrscher und seines vorbildlichen Familienlebens 2004 zur Ehre der Altäre.

Kaiserenkel zitiert heiligen Papst Johannes Paul II.

Die anwesende kaiserliche Hoheit, Erzherzog Georg von Österreich zitierte in seiner Gedenkrede den heiligen Papst Johannes Paul II: „Für die Kirche ist es nicht wichtig, was man erreicht, es ist wichtig wie man etwas erreicht und jeden Tag arbeitet und jeden Tag leistet.“ Dies hätte sein Großvater, der Selige Kaiser in vorbildhafter weise gelebt, so der Kaiserenkel.

Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes Elmar Thaler lobte den weitblickenden Staatsmann Kaiser Karl, der seinen Völkern das Selbstbestimmungsrecht ermöglichen wollte und spannte einen Bogen in die heutige Zeit und äußerte sich zum Doppelpass.

Enthüllung einer Gedenktafel am Kronplatz

Am Schluss der Heiligen Messe wurde dann von SKKH Erzherzog Georg eine Gedenktafel an der Schützenkapelle am Kronplatz enthüllt und eine Reliquie des Seligen Kaisers übergeben, die im Anschluss in die Kapelle eingesetzt wurde.

stol