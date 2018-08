Den großen Alten noch nicht eingeholt

Ist es seine Volksnähe, der verklärende Blick auf die Vergangenheit oder nachschwappende Sympathie, weil ihm vor Gericht nun aus vielem aus seiner Amtszeit ein Strick gedreht wird – oder ganz einfach Wertschätzung seiner Lebensleistung: Luis Durnwalder, Landeshauptmann von 1989 bis 2014, halten 31 Prozent der Südtiroler Bevölkerung für den besseren Landeshauptmann.

Bei der deutschen Sprachgruppe sind es 27 Prozent, bei der italienischen 40, bei der ladinischen gar 47 Prozent. Vergessen, dass der SEL-Skandal in seiner Amtszeit hochkochte und er oft als „Landesfürst“ gescholten wurde.

Gegen so ein Kaliber hatte es der Neue nicht leicht: Arno Kompatscher, seit 9. Jänner 2014 in Amt und Würden, kann am meisten bei den Italienern punkten. 23 Prozent der Südtiroler Bevölkerung halten ihn für den besseren Landeshauptmann, 19 Prozent sind es bei der deutschen Bevölkerung, 13 Prozent bei den Ladinern – aber 31 Prozent der italienischen Bürger im Lande.

D/stu