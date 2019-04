Der Marsch der öffentlich Bediensteten

Zankapfel ist der Bereichsübergreifende Vertrag (BÜKV), der noch nicht neu ausgehandelt wurde, sowie der Umstand, dass die Landesregierung im Entwurf zur Haushaltsänderung für den Posten Kollektivvertragsverhandlungen nur 2 Millionen Euro vorgesehen hatte.

„Wir wollen Konkretes. Wir wollen jetzt wissen, wie viel Geld da ist. Wir verlangen beim BÜKV eine 10-prozentige Gehaltsanpassung. Denn von einer Gehaltserhöhung reden wir seit Jahren nicht mehr“, sagten die Gewerkschafter bei ihrer Versammlung.

Verhandlungsstart am 30. April

Einen Tag vor dem anberaumten Protestmarsch hat Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag den Verhandlungsmarschplan zum BÜKV präsentiert. Los geht's am 30. April.

Es sei für ihn zwar nicht einsichtig, dass die Gewerkschaften jetzt auf die Straße gehen, „wo die Verhandlungen angesetzt sind. Denn normalerweise protestiert man, wenn die Verhandlungen in die falsche Richtung gehen oder in gar keine“, so Kompatscher.

Dass die Verhandlungen erst am 30. April starten, habe auch mit den vielen bürokratischen Vorarbeiten zu tun. „Erster Akt war, die Repräsentativität der Gewerkschaften festzustellen. Das haben wir am 3. April getan. Jetzt haben wir die anderen öffentlichen Verwaltungen wie Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Handelskammer usw. gebeten, ihre Vertreter für die öffentliche Verhandlungsdelegation namhaft zu machen“, führte Kompatscher aus.

stol/D