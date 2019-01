Die Regierungsvereinbarung: Eine Politik für die Menschen

Die Regierungsvereinbarung ist entlang von gemeinsamen Grundsätzen – festgehalten in der Präambel – in neun Kapitel unterteilt. Die einzelnen Unterkapitel enthalten Grundaussagen zu den jeweiligen Themen, gefolgt von einigen wesentlichen bzw. beispielhaften Maßnahmen und fallweise ergänzt durch weitere im Detail noch zu prüfende Maßnahmen.

Die Vereinbarung ist wie folgt unterteilt und behandelt folgende Themen:

1. KAPITEL

EINE POLITIK FÜR DIE MENSCHEN –

DIE MENSCHEN ZUERST

JUNGE MENSCHEN

ÄLTERE MENSCHEN

FRAUEN UND MÄNNER

FAMILIE

MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

BÜRGERBETEILIGUNG

2. KAPITEL

FÜR EIN FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN

HEIMAT SÜDTIROL

KUNST UND KULTUR

ZUSAMMENLEBEN DER SPRACHGRUPPEN

MIGRATION

INTEGRATION

3. KAPITEL

FÜR EIN STABILES UND STARKES SÜDTIROL

MEHRWERT AUTONOMIE

AUSBAU DER AUTONOMIE

4. KAPITEL

FÜR EIN GEMEINSAMES EUROPA

DER REGIONEN

SÜDTIROL IN EUROPA

EUROPAREGION TIROL‐SÜDTIROL‐TRENTINO

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

5. KAPITEL

FÜR EIN LEBENSWERTES SÜDTIROL

ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESUNDHEIT

PFLEGE

RENTE UND VORSORGE

SOZIALPOLITIK

PRÄVENTION

SPORT

EHRENAMT

VERBRAUCHERSCHUTZ

6. KAPITEL

FÜR GLEICHE CHANCEN

CHANCENGLEICHHEIT

WOHNEN

BILDUNG

FACHKRÄFTEAUSBILDUNG

DUALE AUSBILDUNG

AUSBILDUNG UND ARBEITSMARKT

DIGITALISIERUNG

7. KAPITEL

FÜR LOHNENDE ARBEIT UND

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

WIRTSCHAFT UND STANDORT

ARBEITSWELT 4.0

SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN

LOHNENTWICKLUNG

DIENSTLEISTUNG UND HANDEL

TOURISMUS

HANDWERK

INDUSTRIE

LANDWIRTSCHAFT

REGIONALE KREISLÄUFE

8. KAPITEL

FÜR EIN NACHHALTIGES UND

INNOVATIVES SÜDTIROL

UMWELT UND ENERGIE

RAUMORDNUNG UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

INFRASTRUKTUREN UND MOBILITÄT

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

AUTOBAHN, BBT UND FLUGHAFEN

9. KAPITEL

FÜR DAS GANZE LAND

LÄNDLICHER RAUM

STÄDTE, GEMEINDEN UND BEZIRKSGEMEINSCHAFTEN

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, PERSONAL UND

FINANZEN

Für ein stabiles und starkes Südtirol

In der Regierungsvereinbarung wird festgehalten, dass die Autonomie des Landes, zentrales Instrument zum Schutz der deutsch‐ und ladinischsprachigen Minderheit, als Gut aller drei Sprachgruppen und aller in Südtirol ansässigen Menschen konsequent weiterentwickelt und ausgebaut werden soll, mit dem Ziel einer größtmöglichen lokalen Selbstverwaltung, womit jegliche Tendenz in Richtung eines neuen Zentralismus entschieden abgelehnt wird.

Integration und Migration

In Kapitel 2 „Für ein Friedliches Zusammenleben“ geht es unter anderem um die vieldiskutierten Themen Migration und Integration.

Die Koalitionspartner vertreten die Meinung, so steht es in der Koalitionsvereinbarung geschrieben, dass eine gelingende Integration in einem wechselseitigen Pflichtverhältnis seitens aller Beteiligten besteht. Der Schlüssel zur Integration liegt in der Sprachkenntnis, was für Südtirol bedeutet, dass Zuwanderer möglichst beide Landessprachen (in den ladinischen Tälern zudem die ladinische Sprache) beherrschen sollten. Deshalb soll das Angebot an Sprachvermittlung und ‐förderung, aber auch zur Vermittlung von Wissen über unser Land, dessen Geschichte, Traditionen, Brauchtum und Eigenheiten ausgebaut werden, damit Lernerfolg, Chancengleichheit und auch die Integration in die Welt der Vereine verbessert werden können. Dies gilt nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, für die die zielgerichtete Arbeit der Sprach‐ und Bildungszentren durch die Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen unbedingt gewährleistet werden muss, sondern auch für die Eltern und im Besondern für die Frauen.

Man wolle erreichen, dass bestimmte Unterstützungsleistungen vom Willen zur Integration, etwa vom Erlernen der Landessprachen, abhängig gemacht werden. Da die Unternehmen im Integrationsprozess

eine grundlegende Rolle spielen, weil am Arbeitsplatz ein starker Austausch zwischen eingewanderten Bürgerinnen und Bürgern sowie der einheimischen Bevölkerung stattfindet, sollen diese

ihre Rolle wahrnehmen indem sie durch Integrationsmaßnahmen die Ausbildung der ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern.

Im Besonderen bildet hierbei die Integrationsbereitschaft seitens der nach Südtirol kommenden Menschen eine nicht verhandelbare Prämisse. Hierzu zählen im Besonderen auch der Respekt und

die Achtung der lokalen Kultur samt Sitten, Bräuchen und Traditionen sowie die Anerkennung der abendländischen Werte, insbesondere der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Wahrung der Menschenrechte, des Pluralismus, der Nichtdiskriminierung, der Toleranz, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Gleichheit von Frauen und Männern.

Treffen um 18 Uhr

Die neue Landesregierung von SVP und Lega nimmt also Gestalt an. Der erweiterte Parteiausschuss der Volkspartei tritt am Montag um 18 Uhr in Nals zusammen, um das Abkommen abzusegnen. Überraschungen werden keine erwartet.

In den nächsten Tagen werden dann die Mitglieder der Landesregierung „Kompatscher 2“ definiert. Der Lega stehen zwei Landesräte zu, die vermutlich Massimo Bessone und Giuliano Vettorato sein werden. Die Frauenquote wird deshalb von der SVP sichergestellt. Neben Waltraud Deeg dürfte erstmals die Bauernvertreterin Maria Hochgruber Kuenzer in die Landesregierung berufen werden. (STOL hat berichtet)

Nächste Woche soll dann die formelle Nominierung durch den Landtag über die Bühne gehen. In der Zwischenzeit wird in Südtirol aber schon über die Europawahlen diskutiert. Die SVP blickt bekanntlich in Richtung Forza Italia. Beide Parteien arbeiten bereits in der EVP zusammen.

Der PD könnte hingegen ein Bündnis mit dem Team Köllensperger eingehen, das am 24. Oktober überraschend sechs Abgeordnete in den Landtag gebracht hat.

stol/ansa