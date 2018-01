Die SVP macht sich bereit für den Wahlkampf

Bis zum 10. Jänner haben die Ortsgruppen Zeit, die möglichen Mandatare zu nominieren. Dann ist die Basis am Zug. Am 18. und 19. Jänner wird mittels Internet abgestimmt, am 21. dann in gewohnter Manier.

Das neue Wahlgesetz „Rosatellum“ macht es möglich, dass das Edelweiß 6 Vertreter nach Rom entsenden könnte – 3 für die Abgeordnetenkammer und 3 für den Senat.

Im Vorfeld machen aber diverse taktische Überlegungen – so etwa die Frauenquote, das wahrscheinliche Bündnis mit dem PD oder die Einteilung der Wahlkreise – die Kandidatenkür zu einem bis ins letzte Detail auszutüftelnden Drahtseilakt.

D/az/stol