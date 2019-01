Digitale Welt soll in den Unterricht

Tablet und Co. sollen ins Klassenzimmer, fordert der Landesbeirat der Schüler

Digitale Medien haben mittlerweile jeden Lebensbereich erreicht. Umso wichtiger sei eine entsprechende Vorbereitung darauf bereits in der Schule, heißt es aus dem Landesbeirat der Schüler (LBS), der pünktlich zum Start der neuen Landesregierung erneut Druck macht: In einem Positionspapier fordern die Schüler neben einer „vernünftigen Hardware-Ausstattung“ auch die nötige „Software“ in den Schulen.

Nur mit einer besseren Ausstattung werde es gelingen, auch in Zukunft „konkurrenzfähige Schüler“ in die Arbeitswelt zu entlassen, heißt es in dem Forderungskatalog.

D/wib