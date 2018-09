Doppelpass: Rom nimmt Kontakt zu Regierung in Wien

Das Außenministerium habe auch Kontakte zum österreichischen Botschafter in Rom, Rene Pollitzer, sowie zur italienischen Botschaft in Wien aufgenommen. Der italienische Außenminister bezeichnete Österreichs Pläne zur Gewährung einer Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler als „seltsame Initiative“.

„Angesichts heikler Angelegenheiten wie die Flüchtlingsproblematik und die Finanzplanung scheint mir die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Bürger eines Nachbarlandes, die ohnehin die europäische Staatsbürgerschaft haben, das letzte der Themen, die aufgeworfen werden sollten“, so Moavero Milanesi am Rande des Wirtschaftsforums „Ambrosetti“ in Cernobbio am Comer See.

apa