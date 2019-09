Einigung zwischen Gemeinden und Alperia

Zufrieden zeigen sich Gemeindenpräsident Andreas Schatzer, der Schnalser Bürgermeister Karl Josef Rainer und der Rechtsanwalt der Gemeinden, Christoph Perathoner. Vernünftiger als jahrelang zu prozessieren, sei eine einvernehmliche Lösung, meint Schatzer.

Der Gemeindenverband habe hier eine Vermittlerrolle eingenommen.

In 86 Gerichtsverfahren standen sich 23 Südtiroler Gemeinden und die Alperia vor der Steuerkommission I. Grades in Bozen gegenüber. Am 24. September wird die letzte Verhandlung, die die Schlichtung in den letzten noch offenen Verfahren formalisiert, stattfinden.

D/hof