Europawahl: Ergebnisse im Burggrafenamt

Hafling

601 Personen sind in Hafling zur Urne gegangen. Stärkste Partei ist hier die SVP, mit 79,75 Prozent der Stimmen. An die zweite Stelle hat es +Europa Italia in comune – PDE Italia geschafft. 9,75 Prozent der Stimmen. An dritter Stelle liegt die Lega mit 4,75 Prozent der Stimmen.

Kuens

Auch in Kuens ist die Volkspartei die weitaus stärkste Partei – mit 73,02 Prozent der Stimmen. 311 Wähler sind zur Urne gegangen. Die zweitmeisten Stimmen hat die Europa Verde mit 9,77 Prozent der Stimmen. 7,91 der Wähler haben ihre Stimme dagegen der Partei +Europa – Italia in comune – PDE Italia gegeben.

Tscherms

In Tscherms sind 756 der insgesamt 1182 Wahlberechtigten wählen gegangen. Die meisten haben das Edelweiß angekreuzt: Nämlich 63,29 Prozent. Mit 12,19 Prozent hat es die Lega auf den zweiten Platz geschafft. Auf Platz 3 liegt die +Europa – Italia in comune – PDE Italia, mit 11,78 Prozent der Stimmen.

Gargazon

In Gargazon sind 924 Personen wählen gegangen – Wahlberechtigt wären insgesamt 1370 Personen. Mit 49,22 Prozent liegt die SVP an erster Stelle, gefolgt von der Lega mit 18,23 Prozent und der PDE Italia (10,74 Prozent).

Algund

2444 von 3925 Wahlberechtigten sind am Sonntag zur Wahl in Algund gegangen. Die SVP erhielt 51,83 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Lega mit 16,11 Prozent der Stimmen und dem PDE Italia mit 13,52 Prozent.

Marling

In Marling sind gute 62 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. Stärkste Partei ist die SVP mit 54,76 Prozent der Stimmen. Mit 13,79 Prozent der Stimmen landete die Lega auf Platz 2, gefolgt von PDE Italia mit 11,08 Prozent.

Mölten

In Mölten machten über 70 Prozent der Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Die SVP erhielt 71,75 Prozent der Stimmen, der PDE 12,54 und die Lega 6,2 Prozent.

Moos in Passeier

In Moos gingen 1030 von 1668 Wahlberechtigten wählen. Sehr stark schnitt die SVP ab, mit über 81 Prozent der Stimmen. Fast 8 Prozent erhielt die PDE, 5,19 Prozent dagegen ging an die Lega.

Naturns

Deutlich weniger Wähler gingen in Naturns zur Urne – nämlich 59 Prozent. Mit 60 Prozent ist dort die SVP stärkste Partei. Die PDE Italia schafft es mit fast 15 Prozent auf den zweiten Platz, die Lega auf den dritten Platz mit 10,69 Prozent der Stimmen.

Partschins

In Partschins liegt die Wahlbeteiligung bei über 61 Prozent. Über 59 Prozent der Wähler kreuzten das Edelweiß an, über 14 Prozent die PDE Italia. Die Lega liegt auf Platz 3 mit über 13 Prozent der Stimmen.

Plaus

In Plaus haben 349 der 551 Wähler ihre Stimme abgegeben. Über 63 Prozent haben sich für die SVP entschieden, fast 13 Prozent für die Lega, Über 10 Prozent haben die PDE Italia angekreuzt.

Burgstall

In Burgstall sind über 64 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. Mit fast 43 Prozent liegt die SVP auf Platz 1, über 25 Prozent erhielt die Lega und über 11 Prozent die PDE Italia.

Riffian

In Riffian haben fast 65 Prozent der 662 Abstimmenden die SVP gewählt. Auf Platz 2 hat es die PDE Italia mit 13,24 Prozent geschafft, 8,61 haben Europa Verde angekreuzt.

Meran und noch einige andere Gemeinden sind noch nicht vollständig ausgezählt.

stol