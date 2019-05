Europawahl: Rund 20 Prozent der Südtiroler waren schon wählen

Im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung um dieselbe Uhrzeit noch bei 15,72 Prozent.

In Trient haben sich bis Mittag 15,84 Prozent zur Wahlurne begeben, auch hier mehr als noch vor 5 Jahren (13,84 Prozent).

Um 19 Uhr wird erneut die Wahlbeteiligung veröffentlicht, abschließend um 23 Uhr nach Schließung der Wahllokale.

Italienweit liegt die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 16,69 Prozent und bleibt damit konstant mit der Wahl vor 5 Jahren (16,64 Prozent).

Einen genauen Einblick auf die Wahlbeteiligung in allen Regionen und Provinzen gibt es hier.

So wählt man:

Insgesamt sind in Südtirol am heutigen Sonntag 205.106 Frauen und 198.591 Männer – also insgesamt 403.697 Personen – zu den Urnen gerufen. Gewählt wird in 488 Wahlsektionen – von 7 bis 23 Uhr. Mitzubringen sind Personal- und Wahlausweis.

Für die Wahl muss man auf dem Stimmzettel die bevorzugte Liste ankreuzen, wobei nur eine Liste angekreuzt werden darf.

Eine Vorzugsstimme ist nicht verpflichtend, aber es können bis zu 3 Vorzugsstimmen abgegeben werden. Bei Minderheitenlisten ist nur eine Vorzugsstimme vorgesehen – weshalb neben dem Listenzeichen der SVP auch nur eine Linie angebracht ist.

In jedem Fall muss für die Vorzugsstimme der Nachname des Kandidaten, bei Namensgleichheit Vor- und Nachname angegeben werden. Wenn 2 oder 3 Vorzugsstimmen abgegeben werden, muss mindestens eine für einen Kandidaten des jeweils anderen Geschlechtes sein. Andernfalls ist die zweite bzw. dritte Vorzugsstimme ungültig.

stol