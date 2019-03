Familienkongress: Stelldichein konservativer und rechter Kräfte

Mann, Frau und möglichst viele Kinder sind das Ideal, dass die „International Organisation for the Family“ mit Sitz in den USA bei ihrem jährlichen „World Congress of Families“ vertritt. „Es gibt wohl kaum eine Organisation, die noch rückständigere Ideen vertritt“, erklärt die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard, die den Kongress mit einem besorgniserregenden Blick verfolgt. „Unsere Gesellschaft hat nur dann Zukunft, wenn wir uns den neuen und vielfältigen Formen der Familie nicht verschließen und erworbene Frauenrechte nicht leichtfertig aufgeben“, so Gebhard.

Gezielt Familien fördern

Die SVP-Parlamentarierin zeigt sich davon überzeugt, dass die Einführung eines Abtreibungsverbotes und die alleinige Förderung der „natürlichen Familie mit Ehemann, Frau und Kindern“ in Bezug auf das Ziel die Geburtenrate anzuheben, keinen Erfolg bringen werde. „Es braucht hingegen gezielte Maßnahmen, um Familien zu fördern“, so Gebhard, „dann werden sich auch wieder mehr junge Paare für mehr Kinder entscheiden.“

Kinder UND Karriere

Dabei brauche man nicht sprichwörtlich das warme Wasser neu erfinden, sondern könne viel von anderen Ländern lernen. „Es reicht ein Blick in unseren Nachbarstaat Frankreich, der erfolgreich auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt“, betont Renate Gebhard. „Junge Eltern wollen heute berechtigterweise beides unter einen Hut bringen: Kinder und Karriere.“ Dies zeige auch eine Studie, die am gestrigen Donnerstag in Österreich vorgestellt wurde.

Die SVP-Frauenbewegung warnt abschließend eindrücklich davor, lang und hart erworbene Rechte der Frauen leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Demos

Wie berichtet werden zur Demo in Verona auch zahlreiche Teilnehmer aus Südtirol erwartet. Mehrere Parteien, Gewerkschaften und andere Organisationen haben zum Widerstand aufgerufen. Sie wehren sich, dass hart erkämpfte Rechte angezweifelt werden und nur mehr die traditionelle Familie gelten soll.

stol