Flugplatz Bozen: Land steigt aus, die Privaten ein

Der Unternehmer Josef Gostner und René Benkos Rechtsanwalt Heinz Peter Hager waren für die Käufergruppe bei der Vertragsunterzeichnung anwesend, für das Land hingegen unterschrieb Landeshauptmann Arno Kompatscher. Der Kaufpreis betrug 3,813 Millionen Euro.

Linie Bozen-Rom wird re-aktiviert

Wie Josef Gostner kurz nach der Vertragsunterzeichnung gegenüber STOL unter anderem erklärte, sei einer der nun folgenden Schritte die Wiedereinführung der Linie Bozen-Rom. Dies werde bis spätestens in einem Jahr passiert sein, so Gostner, der ab Montagnachmittag alleiniger Geschäftsführer der Flugplatzgesellschaft sein wird. Weitere Linien seien derzeit allerdings nicht geplant. Hauptstandbein des Flughafens werde weiterhin der Tourismus bleiben.

Steuerzahler befreit: 10.000 Euro pro Tag zahlen nun die Privaten

Kompatscher erklärt im Interview, dass die neuen Besitzer nun sämtliche Pflichten übernehmen, für sie gelten die gleichen Regeln und Einschränkungen, wie sie auch bisher gegolten haben. Vor allem aber müssen sie die Kosten tragen. „Der Flugplatz hat den Steuerzahler bisher über 10.000 Euro am Tag gekostet, künftig wird er dem Steuerzahler nichts mehr kosten, das übernehmen jetzt die Privaten“, so der Landeshauptmann. „Ab der Unterschrift ist das nun nicht mehr so“, sagt Kompatscher. Bozen werde außerdem ein „kleiner, regionaler“ Flughafen bleiben. „Darüber und dass alle Regeln aus der Konzession und aus dem Masterplan wird die Landesregierung als Aufsichtsbehörde wachen“, betonte Kompatscher in seinem Statement.

Mit der Vertragsunterzeichnung verpflichtet sich der Käufer, den Flughafen im Sinne der Konzession und der Auflagen der gesamtstaatlichen Zivilluftfahrtbehörde (ENAC) und unter deren Aufsicht zu führen. Zudem trägt die ABD Holding GmbH alle Kosten für die Führung und Verwaltung des Flughafens nach den geltenden Vorschriften einschließlich jener für Sicherheit und Lärmschutz unter Berücksichtigung des von der Luftfahrtbehörde 2013 genehmigten Masterplans. Die Flughafenliegenschaften bleiben nach wie vor im Eigentum des Staates. Der Flughafen Bozen verfügt seit dem Jahr 2000 über die Konzession, die den öffentlichen Flugbetrieb ermöglicht. Ausgestellt und Jahr für Jahr erneuert wird diese von der ENAC.

Mit 93,7 von 100 möglichen Punkten hatte das Landesamt für Finanzaufsicht am 13. Mai der Bietergruppe von Josef Gostner (52 Prozent), René Benko (24 Prozent) und Hanspeter Haselsteiner (24 Prozent) den Zuschlag für die Flugplatzgesellschaft ABD erteilt. Nachdem alle Dokumente geprüft wurden, lief seit 19. Juli die 60-Tage-Frist, innerhalb der der Landeshauptmann den Verkauf mit seiner Unterschrift notariell besiegeln muss – und machte dies am heutigen Montag, einen Tag vor Ablauf der Frist.

stol