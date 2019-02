Freiheitliche Ex-Mandatare zahlen nicht

So haben sich alle Freiheitlichen Landtagskandidaten im Juli 2013 per Unterschrift verpflichtet, im Falle ihrer Wahl einen Teil des Netto-Salärs im Landtag, man einigte sich auf 1500 Euro, in die Parteikasse einzuzahlen. Des weiteren haben sich die gewählten Mandatare schriftlich verpflichtet, 20 Prozent der Abfertigung, die der Landtag am Ende der Legislatur auszahlt, abzugeben.

Auf die Außenstände von Roland Tinkhauser, Ex-Obmann Walter Blaas und Tamara Oberhofer warten die Freiheitlichen trotz Mahnschreibens immer noch vergeblich. Die 3 schulden den Freiheitlichen je 9600 Euro an Abfertigung und mehrere Monate an Parteiabgaben.

Einen Kredit von 200.000 Euro müssen Ulli Mair und Andreas Leiter Reber nun allein abstottern.

D/bv