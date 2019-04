Freiheitliche fordern System der Rettungsgassen

„Der von den Verkehrsteilnehmern gebildete freie Fahrweg in der Mitte einer mehrspurigen Straße, der im Falle eines Unfalls den Rettungskräften eine freie, ungehinderte Durchfahrt zur Unfallstelle gewährleistet, hat sich in vielen Ländern als sinnvolle Praxis im Straßenverkehr bewährt. Vor allem bei regem Verkehrsaufkommen. (…)", so die freiheitliche Landtagsabgeordnete Ulli Mair.

„Wir fordern die Südtiroler Landesregierung dazu auf, die Bevölkerung anhand Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen über die Vorteile einer Rettungsgasse aufzuklären und zu deren Anwendung in Notfallsituationen aufzurufen", so die Freiheitlichen in einer Presseaussendung.

stol