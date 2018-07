Freiheitliche zu Leitner: „Nehmen Entscheidung mit Bedauern an“

Leitner hatte verkündet, von einer Kandidatur bei den kommenden Landtagswahlen im Oktober Abstand zu nehmen. Als Grund gab Angriffe an, „durch die die Freiheitlichen in ungerechtfertigter Weise in eine schiefe Optik gerückt“ worden seien.

Der Vorstand der Freiheitlichen drückte am Donnerstag sein Bedauern aus: „Wir Freiheitlichen haben Pius Leitner sehr viel zu verdanken. Er war in den schwersten Jahren die wichtigste Stütze unserer Partei und ich hoffe, dass er uns auch in Zukunft außerhalb des Landtags mit Rat und Tat zur Seite stehen wird“, erklärte Parteiobmann Andreas Leiter Reber.

Bei den von Leitner angesprochenen Angriffen handle es sich um eine „beispiellose Verleumdungskampagne“, die „ein trauriger Höhepunkt des anhaltenden Dirty Campaignings gegen die Freiheitlichen in Südtirol“ sei, so Leiter Reber weiter.

„Auch wenn ich mir persönlich gewünscht hätte, dass Pius Leitner weitermacht, muss ich seine Entscheidung mit Bedauern anerkennen. Er hat in der Vergangenheit stets bedachtvoll, mit Blick auf das Wohl der Partei gehandelt und ist überzeugt, es auch mit diesem Schritt zu tun. Dafür gebührt ihm der höchste Respekt.“

stol