Gedenken: „Im Bewusstsein der Geschichte Zukunft bauen“

An diesem Tag oder in unmittelbarer Nähe dazu finden auch in Südtirol und in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zahlreiche Veranstaltungen statt. Eine davon ist die Reise der Erinnerung, auf die sich jedes Jahr rund 150 Jugendliche aus der Europaregion im Rahmen des Projektes „Promemoria_Auschwitz“ begeben.

„Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Jugendliche aller drei Sprachgruppen aus Südtirol, Tirol und dem Trentino nach entsprechender zeitgeschichtlicher Vorbereitung nach Auschwitz aufbrechen, um sich in ein schreckliches Kapitel unserer europäischen Geschichte zu vertiefen“, berichtet Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sei für Jugendliche besonders wichtig, da „wer sich vorstellen kann, wie zerstörerisch Gewalt wirkt, sich für den Frieden einsetzen wird“, betont der Landeshauptmann.

Kompatscher fordert anlässlich des Tages der Erinnerung und des Gedenkens alle auf, innezuhalten und den Blick in die Vergangenheit zu richten: „Die Geschichte zu kennen und uns mit historischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, hilft dabei, uns für die Grundwerte Frieden, Freiheit und Demokratie stark zu machen und letzendlich auch ausgewogene und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen.“

Südtirol verstehe sich als kleines Europa in Europa. Als solches sei es gefordert, sich vor dem Hintergrund der gemeinsamen europäischen Geschichte für das Zusammenleben, für Toleranz, Solidarität, Menschenwürde und Menschenrechte einzusetzen. Angesichts erstarkender nationalistischer und populistischer Tendenzen sei dies besonders notwendig.

