Gedenkstätte für Andreas Hofer in Mantua

Darauf hat sich der EVTZ-Vorstand am Mittwoch bei seiner 17. Sitzung auf Schloss Prösels in Völs verständigt. Dazu soll ein Abkommen mit der Stadtgemeinde Mantua zur Errichtung einer musealen Einrichtung zum Thema Tiroler Geschichte abgeschlossen werden.

"Mit der Errichtung einer Andreas-Hofer-Gedenkstätte an Hofers Exekutionsort Mantua, in der nicht nur der Sandwirt sondern die Tiroler Geschichte neu beleuchtet und verteift werden, entsprechen wir dem Vertrag über die Europäische Union, der den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas ausdrücklich als eine der Aufgaben der EU definiert", erklärte Euregio-Präsident Arno Kompatscher. Die EU solle demnach einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer Vielfalt bei gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes leisten.

Andreas Hofer, der Passeier Sandwirt, führte anfangs des 19. Jahrhunderts die Aufstandsbewegung gegen die bayerische und französische Besetzung Tirols an und gilt daher als Integrationsfigur für alle drei Landesteile. In einem von der Stadtgemeinde Mantua vorgeschlagenen Projekt soll der Tiroler Freiheitskämpfer in einen europäischen Rahmen gestellt werden, der neue Perspektiven in einem europäischem Geist eröffnet. In der neuen Gedenkstätte soll auch die im Jahr 2018 vom Land Tirol erstandene historisch bedeutsame Sammlung von Gegenständen, Darstellungen und historischen Materialien, die so genannte "Sammlung Rauter", gezeigt werden, die dem EVTZ zu diesem Zweck als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird.

