Gesetz zur sozialen Landwirtschaft verabschiedet

Der Landtag hatte am Donnerstag über den Gesetzesentwurf zur „Sozialen Landwirtschaft“ abgestimmt: Er wurde mit 17 Ja und 16 Enthaltungen genehmigt.

„Es ist der Grundstein gelegt, dass es für die Bevölkerung des Landes neue soziale Angebote geben kann“, freute sich Landtagsabgeordnete Maria Hochgruber Kuenzer über die Abstimmung. Sie war mit der Leitung der Arbeitsgruppe beauftragt worden, die seit 2 Jahren das Gesetz ausformuliert hat.

„Für Südtirol gilt es nun, den Fachbeirat zu ernennen, der die Ausbildungen in den einzelnen Bereichen festlegt,“ so Hochgruber Kuenzer weiter. Das sei die Voraussetzungen dafür, damit die Durchführungsbestimmungen für das Gesetz Soziale Landwirtschaft gemacht werden können. Die Ausbildungen sollen dabei von guter Qualität sein, „denn niemandem wäre geholfen, wenn das Angebot am Bauernhof nicht angemessen wäre“, so die Landtagsabgeordnete.

Durch das Gesetz werde die Bildung neuer Sozialgenossenschaften angeregt, die zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben soziale Angebote an die vom Gesetz angesprochenen Zielgruppen einrichten können. „Aber auch bestehende Sozialunternehmen können Kooperationen mit Bäuerinnen und Bauern eingehen.“

16 Enthaltungen

Mehrere Landtagsabgeordnete hatten vor der Abstimmung angekündigt, sich zu enthalten. Sigmar Stocker hatte die Ausbildung der Bäuerinnen und Bauern an den Haushaltsschulen kritisiert, auch haben man versäumt, die Sozialverbände einzubinden.

Andreas Pöder von der BürgerUnion fand den Ansatz des Entwurfs gut, es sehe aber eher nach einer Hilfe für die Landwirtschaft aus, weshalb er sich enthielt.

Auch Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) kündigte Enthaltung an. Der Kerngedanke sei gut, auch ihr Zweifel bestand jedoch bei der Ausbildung. Dennoch hoffe sie, dass alles gut gehe - dann sei es eine wirkliche Bereicherung.

